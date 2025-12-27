Orgullo País: el emprendimiento que transforma la perfumería de nicho en Colombia

Lo que para muchos es solo una fragancia, para otros puede convertirse en una forma de contar historias. Esa es la apuesta de Ilmin House, un emprendimiento colombiano que está transformando la perfumería nacional a través de propuestas de nicho, arriesgadas y de alta calidad.

La idea nació hace 11 años, cuando Natalia Vélez Gutiérrez, ingeniera en diseño de producto y apasionada por los aromas desde muy pequeña, decidió apostar por crear su propia marca de perfumes. Así surgió Ilmin, inspirada en su hijo Benjamín, y años después Ali, en honor a su hija Alicia.

Desde entonces, Gutiérrez se propuso elevar los estándares de la perfumería hecha en Colombia, demostrando que el país también puede crear fragancias con identidad propia y reconocimiento internacional. Sus perfumes se diferencian por propuestas olfativas únicas, una calidad exigente y un proceso creativo marcado por la pasión y el detalle.

Ilmin House se ha consolidado como la primera marca colombiana de perfumería de nicho, logrando presencia en distintos países y rompiendo la idea de que Colombia no produce perfumes de alto nivel. Además, el proyecto busca inspirar a otras mujeres a creer en sus ideas y a emprender, incluso frente a los obstáculos.



El emprendimiento fue reconocido al mérito don Juan del Corral, grado Oro por parte del Consejo Distrital de Medellín. Foto: Instagram @ilimin.oficial

Gracias a su impacto, Natalia Vélez recibió recientemente la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado Oro, otorgada por el Consejo Distrital de Medellín, como reconocimiento a su aporte al emprendimiento y la industria creativa.

Ilmin House demuestra que el talento, la innovación y la pasión también se transforman en orgullo nacional, y que desde Colombia se crean marcas capaces de competir y destacar en el mundo de la perfumería de autor.

