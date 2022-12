Calendario, VAR y canal premium: las novedades para la Liga Águila 2020

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Jorge Enrique Vélez, dio, en rueda de prensa, las conclusiones de la Asamblea General de la Dimayor y de cómo será la Liga Águila apertura y clausura en 2020.

“Saben que tenemos muchos eventos deportivos el otro año en Colombia; Preolímpicos en enero y Copa América, razón por la que tenemos un calendario que permita a los equipos trabajar tranquilamente para cumplir con los temas internacionales

“Empezaremos el campeonate el 19 de enero y terminaremos a mediados de mayoporque hay que entregar estadios antes de la competencia (Copa América)”, añadió.

Liga Femenina

“Todo dependerá de los patrocinios. Quiero hacer un llamado porque todo el mundo dijo que iba a apoyar el fútbol femenino y lo mínimo que tendremos es el mismo torneo de este año”, dijo.

VAR

“Este jueves se aprobó el VAR, lo tendremos en la final y el próximo año”, resaltó.

Canal Premium

“Quedamos satisfechos con la presentación que nos dieron, pero el tema de lanzamiento es un tema que le corresponde al canal. Además, discutimos todos nuestros temas de contratos internacionales, comercialmente ha sido un año histórico para la Dimayor”, afirmó.

Acolfutpro

“Las relaciones con cualquier tipo de asociación, quiero decirles que no he sido autorizado por los equipos a ningún tipo de negociación. Además, en los estatutos quedó que no puedo”,

Escuche la rueda de prensa completa en el audio adjunto.

