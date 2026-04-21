Camila Osorio gana en Miami y enfrentará a Naomi Osaka en segunda ronda

La colombiana Camila Osorio empezó con el pie derecho en el WTA 1000 de Miami. La número 58 del ranking mundial derrotó a la checa Katerina Siniaková, número 42, por 6-1 y 6-4 en un duelo nocturno de la primera ronda.



Osorio pasa a segunda ronda y Arango espera debut

En la pasada edición del WTA 1000 de Miami, Osorio no logró avanzar a la segunda ronda del torneo tras perder contra la belga Elise Mertens, número 21 del mundo. Sin embargo, esta vez la historia es diferente y su próxima rival en esta competencia será el 23 de abril, cuando enfrente a la japonesa Naomi Osaka, número 15 del ranking. El triunfo de la cucuteña cerró la jornada inaugural del torneo, que se disputa en las pistas rápidas del Hard Rock Stadium.

Las rivales de Osorio son contrincantes conocidas. En el pasado WTA 1000 de Miami, Osorio venció a Siniaková; sin embargo, en el reciente WTA 1000 de Indian Wells fue eliminada por Osaka.

Osorio jugará contra la japonesa Naomi Osaka

Por otro lado, Emiliana Arango, oriunda de Antioquia y número 86 del mundo, se estrenará en la competencia el 22 de abril hacia las 7:10 de la mañana contra la australiana Talia Gibson, número 58 del ranking.



Arango ingresó al cuadro principal por “wild card” y tendrá el desafío de obtener resultados que, por lesiones físicas, no ha podido consolidar en este 2026. Frente a su rival, cuenta con mayor experiencia en cancha de arena.