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Blu Radio  / Deportes  / Camila Osorio gana en Miami y enfrentará a Naomi Osaka en segunda ronda

Camila Osorio gana en Miami y enfrentará a Naomi Osaka en segunda ronda

La colombiana debutó con victoria en el WTA 1000 de Miami tras vencer a Siniaková en dos sets y ahora se medirá a la japonesa, mientras Emiliana Arango prepara su estreno en el torneo.

María Camila Osorio
María Camila Osorio
AFP
Por: Gerardo Sojo
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

La colombiana Camila Osorio empezó con el pie derecho en el WTA 1000 de Miami. La número 58 del ranking mundial derrotó a la checa Katerina Siniaková, número 42, por 6-1 y 6-4 en un duelo nocturno de la primera ronda.

Osorio pasa a segunda ronda y Arango espera debut

En la pasada edición del WTA 1000 de Miami, Osorio no logró avanzar a la segunda ronda del torneo tras perder contra la belga Elise Mertens, número 21 del mundo. Sin embargo, esta vez la historia es diferente y su próxima rival en esta competencia será el 23 de abril, cuando enfrente a la japonesa Naomi Osaka, número 15 del ranking. El triunfo de la cucuteña cerró la jornada inaugural del torneo, que se disputa en las pistas rápidas del Hard Rock Stadium.

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Las rivales de Osorio son contrincantes conocidas. En el pasado WTA 1000 de Miami, Osorio venció a Siniaková; sin embargo, en el reciente WTA 1000 de Indian Wells fue eliminada por Osaka.

Osorio jugará contra la japonesa Naomi Osaka

Por otro lado, Emiliana Arango, oriunda de Antioquia y número 86 del mundo, se estrenará en la competencia el 22 de abril hacia las 7:10 de la mañana contra la australiana Talia Gibson, número 58 del ranking.

Arango ingresó al cuadro principal por “wild card” y tendrá el desafío de obtener resultados que, por lesiones físicas, no ha podido consolidar en este 2026. Frente a su rival, cuenta con mayor experiencia en cancha de arena.

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