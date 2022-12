Canal premium será un éxito, como en otros países: presidente de Millonarios

En medio de la polémica por la próxima entrada en operación del canal premium del fútbol profesional colombiano, los presidentes de los clubes Millonarios y América dieron en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire su perspectiva sobre el tema.

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, dijo que la molestia respecto al nuevo canal puede surgir por la gratuidad que ha tenido la transmisión de fútbol en el país a lo largo de mucho tiempo.

“En todas partes del mundo es paga, en ninguna parte es gratuita. Es un espectáculo que el que lo quiera ver asiste a los estadios y paga por verlo y en televisión ocurre lo mismo. Si usted está en España o en Inglaterra no puede ver jugar al Mánchester United o Liverpool o al Bayern si no está inscrito a un canal que le permita recibir la señal. Lo podrá ver gratuito, pero en forma diferida; el fútbol se mantiene y todos los partidos los podrán ver después gratuitos, cinco en forma directa y no tendrá que pagar nada, pero si quiere ver los 10 partidos que se juegan tendría que pagar o verlo en diferido”, explicó Camacho, quien asegura que esta nueva estrategia será exitosa.

Por su parte el presidente del América, Mauricio Romero, insistió en que la crisis financiera de los equipos hace que tome importancia el canal premium.

“En el fútbol hay dos tipos de hinchas y es el que va al estadio y el que lo ve directamente desde su casa, los clubes estamos en situación tan crítica que necesitamos que esos hinchas nos generen también ingresos a nosotros para poder mejorar las contrataciones que podamos hacer y para nosotros por eso es tan importante el canal Premium”, afirmó.

El canal premium, cuya suscripción tendrá un costo cercano a los $30.000, se pondrá en marcha el próximo 1 de febrero e inicialmente hará difusión gratuita de algunos partidos para mostrar cómo será la calidad de sus productos.

