Carlos Alcaraz no jugará Roland Garros por esta delicada lesión

Carlos Alcaraz anunció que no participará en el Roland Garros ni en el Masters 1000 de Roma por una lesión en la muñeca. El español estaba programado para defender su título, que había logrado en 2024 y 2025 de manera consecutiva.



Carlos Alcaraz decidió centrarse en su recuperación

A raíz de esta decisión, el tenista aclaró que la mejor decisión para su carrera y, por su puesto, para su salud, era recuperarse plenamente de esta delicada lesión y que no se agrave.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros”.

Vale recordar que, en su momento, tras retirarse del torneo Conde de Godó de Barcelona y antes de decidir su ausencia en el Masters 1000 de Madrid, comentó: “Si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante, y forzar en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros”.

Carlos Alcaraz es número 2 del mundo, posición a la que descendió tras perder la final del Masters 1000 de Montecarlo el pasado 12 de abril contra Jannik Sinner, un rival con el que se esperaba una revancha en Madrid y en Roland Garros.



“Es una noticia triste para todos. Como competidor, quieres jugar contra los mejores del mundo y él es, sin duda, el mejor sobre esta superficie (...) “Siendo jóvenes como somos, necesitamos cuidar nuestra salud antes de que puedan pasar cosas peores”, reaccionó Sinner.

A principios de año, el español ganó el Abierto de Australia y era candidato a conquistar los cuatro Grand Slam en la misma temporada, una aspiración que este año no podrá concretar.

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El Roland Garros se celebra entre el 18 de mayo y el 7 de junio en París, una de las cuatro competencias que reúne a los mejores tenistas del mundo. Tiene la particularidad de que los partidos se juegan frente a algunos de los monumentos más icónicos de la ciudad. La organización del torneo declaró en sus redes sociales que la ausencia de Alcaraz es una noticia que rompe el corazón.