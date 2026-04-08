Montecarlo define sus octavos con Sinner y Alcaraz como protagonistas

Se disputó la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, en el Principado de Mónaco, con varios resultados destacados en el cuadro individual masculino. En la madrugada del 9 de abril se jugarán los octavos de final, con distintas llaves. Las miradas estarán puestas en Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, números 1 y 2 del ranking ATP.
Este miércoles, el argentino Tomás Etcheverry superó al francés Terence Atmane en tres sets: 3-6, 6-3 y 6-2. También avanzó el checo Jirí Lehecka, quien venció al chileno Alejandro Tabilo por 4-6, 7-6 (7/4) y 6-3. El monegasco Valentin Vacherot dio una de las sorpresas al imponerse al italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (8/6) y 7-5. Por su parte, el polaco Hubert Hurkacz derrotó al húngaro Fábián Marozsán con un sólido 6-2 y 6-3.
Además, el belga Alexander Blockx se impuso ante el italiano Flavio Cobolli por 6-3 y 6-3, mientras que el italiano Matteo Berrettini protagonizó una victoria contundente frente al ruso Daniil Medvedev con un doble 6-0. El brasileño João Fonseca venció al francés Arthur Rinderknech en tres sets: 7-5, 4-6 y 6-3. Otro belga, Zizou Bergs, superó al ruso Andrey Rublev por 6-4 y 6-1. El alemán Alexander Zverev derrotó al chileno Cristian Garín en un apretado duelo por 4-6, 6-4 y 7-5. El canadiense Félix Auger-Aliassime también avanzó tras vencer al croata Marin Cilic por 7-6 (7/4) y 6-3. Finalmente, el noruego Casper Ruud superó al francés Corentin Moutet por 7-5 y 6-3, y el checo Tomás Machac eliminó al argentino Francisco Cerúndolo con parciales de 7-6 (7/2) y 6-3.
Este jueves, 8 de abril, el italiano Matteo Berrettini enfrentará al brasileño João Fonseca. El belga Zizou Bergs se medirá ante el alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP. Posteriormente, en la cancha de arcilla Court des Princes, el canadiense Félix Auger-Aliassime jugará contra Casper Ruud. Más tarde, Tomás Machac intentará vencer al italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, quien busca recuperar el primer puesto.
A las 6:20 de la mañana, el checo Jirí Lehecka jugará contra Aleksandr Búblik, y Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y último ganador del Abierto de Australia, se enfrentará al argentino Tomás Martín Etcheverry, número 30 del ranking ATP. Los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo se disputarán el próximo viernes en un horario por definir.