Carlos Muñoz, un colombiano que triunfa en la IndyCar

El piloto colombiano de la Indy Car, Carlos Muñoz, estuvo en El Camerino para contar cómo a los 24 años ha logrado ser uno de los corredores más destacados del país.

Asegura que llegó al automovilismo por causalidad y que desde los 12 tomo la decisión de ser piloto profesional y fue allí cuando tuvo que irse a vivir a Europa.

“A mí papá le debían una plata y como parte de pago le dieron un kart”, dijo Carlos Muñoz, quien a partir de allí, tomó el automovilismo como estilo de vida.

Sobre el estilo de vida de los pilotos en Europa y Estados Unidos, dijo que los americanos son mucho más amigables y que los europeos son bastante celosos con cualquier detalle de sus equipos.

“Esta la mentalidad europea, es cada uno en lo suyo, no hay amigos, no se habla, son celosos, y está la mentalidad del piloto americano, es mucho más abierta, son más amigables, no tienen problema en decir lo que están haciendo”, dijo Muñoz quien aseguró que con los otros pilotos colombianos la relación era muy buena, pero fuera de la pista. “Dentro de la pista no hay compatriotas”, agregó.

Muñoz habló sobre el podio logrado por los colombianos en el circuito de Houston. En esa ocasión Carlos Huertas fue primero, Juan Pablo Montoya, segundo y Carlos Muñoz, tercero, sin embargo, ese logro histórico para el país fue opacado por la victoria de la selección Colombia ante Uruguay en el Mundial Brasil 2014.

Por ahora, su futuro podrá tener algunos cambios, pues existen ofertas de otras escuderías, sin embargo eso no lo distrae de su objetivo, ganar las 500 Millas de Indianápolis, competición en la que por dos años consecutivos ha ocupado el segundo lugar.