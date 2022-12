Chris Froome conquista el Tour de Francia por tercera vez

El británico Chris Froome se convirtió en el octavo corredor de la historia de la 'Grande Boucle' en haber ganado al menos tres veces la prueba ciclista más prestigiosa del mundo.



El récord de victorias está en 5, compartido por cuatro hombres (Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain).



Ningún ciclista lo ganó 4 veces, pero tres campeones del paso se llevaron tres Tour de Francia, el belga Philippe Thys en los años de los pioneros, el francés Louison Bobet en los años 1950 y, más recientemente, el estadounidense Greg LeMond.



El británico participará el 31 de julio en la Ride London, una prueba de un día en la capital británica, antes de viajar a Rio para disputar los Juegos Olímpicos.



"Lo primero que haré será descansar. A continuación competiré en la Ride London antes de partir con el equipo británico a Rio", señaló en la rueda de prensa posterior a la 20ª etapa del Tour.



"No he corrido a menudo en Gran Bretaña, era complicado organizarlo. Ahora es una oportunidad perfecta", añadió.

Froome también habló de sus aspiraciones en Rio, donde será uno de los principales favoritos en la contrarreloj.



"El recorrido me conviene, será muy difícil durante 60 kilómetros. Ya gané el bronce en los Juegos de Londres, sería increíble ganar una nueva medalla", dijo.



"Lo he pensado desde hace seis meses, he trabajado la contrarreloj con este objetivo en la cabeza", añadió el británico, ganador de la cronometrada de Megeve en este Tour de Francia.



En los Juegos de Londres la medalla de oro en la contrarreloj la ganó el británico Bradley Wiggins, algunos días después de vencer en el Tour 2012, en el que Froome fue su gregario más destacado.





Los momentos del campeón - Tour de Francia 2016:



