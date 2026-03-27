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Doble premio para Vingegaard en la Vuelta a Cataluña: gana la quinta etapa y es líder

El doble vencedor del Tour de Francia (2022 y 2023) se impuso con 51 segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall y 1:01 minutos sobre el francés Lenny Martinez.

Jonas Vingegaard celebra etapa en la Vuelta a Cataluña
Jonas Vingegaard celebra etapa en la Vuelta a Cataluña
Foto: AFP
Por: AFP
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Actualizado: 27 de mar, 2026

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