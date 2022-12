El video con el que Nairo Quintana motiva a los jóvenes del país

Nairo Quintana, uno de los ciclistas más importantes que ha dado Colombia, envió un claro y contundente mensaje de motivación a los jóvenes del país.

Publicidad

El boyacense, montado en su ‘caballito de acero’, contó su historia de vida, sus triunfos y derrotas en el ciclismo, e invitó a los jóvenes a no rendirse en la carrera por cumplir sus sueños.

El video muestra los hermosos paisajes boyacenses, mientras Nairo narra cómo fueron sus comienzos cuando apenas era un niño y soñaba con conseguir cosas importantes para el país.

Publicidad

“Cuando joven vi en el ciclismo mi pasión. La bicicleta no solo me servía para ir al colegio sino para encontrarme conmigo mismo, con la naturaleza y en mi carretera (…) Con los años vino el entrenamiento y ahí me di cuenta que la competencia más importante era conmigo mismo”, dijo Quintana.

Publicidad

Vea además: La bendición del papa ayudará a fortalecer nuestra fe: Nairo Quintana .

Finalmente, el pedalista colombiano hizo un llamado para que los jóvenes venzan sus miedos, sus temores, sus frustraciones y sus fracasos.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.