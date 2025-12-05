Apareció dolor de cabeza para Colombia tras sorteo que lo podría dejar fuera del Mundial

Aún faltan muchos meses para que inicie la Copa del Mundo 2026 y los hinchas de la Selección Colombia empiezan a hacer sus pronósticos de cómo le irá al equipo en esta edición del torneo. Sin embargo, el nuevo formato reveló quiénes podrían ser los rivales de la Tricolor si avanza de la fase de grupos.

La Tricolor se enfrentará a Portugal y Uzbekistán, además de uno de los equipos de repechaje. Pero el problema, si se da, sería encontrarse con uno de sus mayores dolores de cabeza: Argentina, pues si clasifica en primer lugar podría enfrentarse a la albiceleste en las semifinales del torneo - si esta queda en primera posición de su grupo-.



Argentina, un problema para Colombia

El historial entre cafeteros y argentino no ha sido favorables para el combinado nacional en instancias definitivas, ejemplo de ellos, en las últimas dos ocasiones que se enfrentaron en fase finales sucedió lo siguiente:



Copa América 2021: Argentina eliminó a Colombia en la semifinal de la Copa América desde la tanda de penales.

Argentina eliminó a Colombia en la semifinal de la Copa América desde la tanda de penales. Copa América 2024: Colombia cayó en tiempo extra contra la albiceleste y dejó escapar la oportunidad de quedarse con el título.

Sin embargo, aún quedan muchos meses y partidos para definir que esto pueda suceder, teniendo en cuenta que el objetivo del equipo es llegar a la final.

Messi celebra gol con Argentina en la Eliminatoria Foto: AFP

Así le fue a Colombia en Estados Unidos 1994

Esta será la segunda vez que la Tricolor dispute un Mundial en territorio norteamericano, pues hace 31 años lo vivió con un final lamentable. No solo quedó por fuera en la fase de grupos, sino que, además, fue el episodio trágico del asesinato de Andrés Escobar tras anotar un autogol que dejó por fuera al equipo de aquella cita.

Perdió con Rumania y Estados Unidos, pero consiguió tres puntos contra Suiza. Así quedó en la última posición en aquella ocasión en su participación del torneo.