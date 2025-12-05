Al menos 7 municipios de Antioquia celebrarán sus fiestas durante el fin de semana de velitas

Antioquia se prepara para uno de los puentes más movidos del año: al menos siete municipios celebran sus fiestas tradicionales durante el fin de semana de velitas, una oportunidad para el turismo regional y para reencontrarse con la identidad cultural que caracteriza al departamento.

En Carolina del Príncipe, el 35° Festival de los Balcones se toma las calles del 5 al 8 de diciembre con fachadas engalanadas, concursos de fotografía, carrera de rodillos y noches musicales con Los Cumbia Stars, Los Terrícolas y Argemiro Jaramillo. La alborada y el tradicional remate de sancochos completan la agenda.

Belmira vive la 39.ª Fiesta de la Trucha, donde el río Chico y la quebradona de Labores son escenario del Campeonato Nacional de Pesca de Trucha Arco Iris. Gastronomía, música y naturaleza en formato familiar marcan esta celebración que atrae visitantes de todo el norte antioqueño.

En Barbosa, la XXVII Fiesta de la Piña rinde homenaje a la fruta emblemática del municipio con eventos deportivos, muestras culturales, un festival gastronómico y conciertos al aire libre. La programación se extiende hasta el lunes 8 de diciembre.



"Tenemos grandes presentaciones artísticas, eventos culturales, gastronómicos, emprendimientos y una serie de presentaciones donde propios y extraños pueden disfrutar de ellos. Queremos que vengan y nos conozcan, que conozcan la joya del norte, que disfruten de nuestra gente y que disfruten las fiestas", señaló el alcalde de Barbosa, Juan David Rojas Agudelo.

El Carmen de Viboral se llena de color con las Fiestas de la Loza 2025, que incluyen mercadillo cerámico, visitas a la Fábrica Viva, exposiciones, cabalgata, maratón de aeróbicos y el Festival Nacional de Trova. La música y el talento local se toman el parque principal.

Rionegro celebra las 56° Fiestas de las Tradiciones Rionegreras, donde los protagonistas son las carreras de carretilleros, los torneos de tejo, los desfiles de mitos y leyendas y una cartelera artística que reúne trova, orquestas y agrupaciones sinfónicas.

En San Vicente Ferrer, las 40° Fiestas de la Colina resaltan la esencia campesina con productos del campo, actividades familiares, gastronomía tradicional y presentaciones artísticas que exaltan el trabajo rural en el Oriente antioqueño.

Finalmente, Uramita vive las Fiestas del Campesino 2025, tres días para honrar la vida rural con desfiles, juegos tradicionales, música y espacios de encuentro comunitario. Una celebración que reafirma el orgullo local y la identidad uramiteña.