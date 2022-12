Fernando Gaviria, cuarto en el omnium y suma un nuevo diploma olímpico

Fernando Gaviria fue cuarto en el ciclismo de pista en la categoría de ómnium y sumó un nuevo diploma para Colombia en los Juegos Olímpicos de Rio 2016.

Gaviria señaló que se retirará de la pista y seguirá compitiendo en la ruta para darles paso a los nuevos competidores que han demostrado talento en Colombia.

“Creo que este es el retiro mío de la pista, no supe correr, no supe defender mi título, ganó el más fuerte, tengo que pensarlo bien y tomar esas decisiones, al ver que no soy capaz es mejor dar un paso al costado, en Colombia hay mucho talento”, señaló el ciclista.

El antioqueño fue duro consigo mismo al señalar que no pudo defender el título del mundo que ya había obtenido y asumió la responsabilidad por no haber logrado una medalla.

“Todo el fallo es mío, yo soy el que corro, ayer y hoy no respondí y no merecía estar en el podio, esto es demasiado duro, de los errores aprendo, en todas tuve errores, las piernas no estuvieron de la mejor manera”, concluyó Gaviria.