Froome no considera que Nairo Quintana sea rival para él en el ‘Tour’

"Mis mayores amenazas vendrán de los rivales que no hicieron el Giro, como Richie Porte, Alberto Contador y Romain Bardet. Creo que va a ser difícil para Nairo hacer el Giro y el Tour", dijo Froome, quien admitió que "Quintana podría estar en mejor forma en julio".



Froome, quien sufrió problemas en la espalda durante el Tour de Romandia, donde terminó en el puesto 18, se refirió, en declaraciones a Reuters, al potencial de su excompañero Richie Porte.



"Richie ha estado increíble eta temporada, ganando el Tour Down Under y el Tour de Romandia. Creo que este año le puede ir bien y puede luchar por la victoria. Ha demostrado de lo que es capaz y creo en él", señaló Froome.



Respecto a los compañeros del Sky para el Tour, Froome comentó que espera la participación del galés Geraint Thomas, quien se retiró del Giro lastrado por la caída del día del Blockhaus.



"Por un lado fue un gran revés para Geraint, que no pudo terminar el Giro, pero para el Tour puede ser importante para el equipo porque estará más fresco y tendrá más tiempo para prepararse", dijo.



Después de un largo entrenamiento por las carreteras del Teide, Froome buscará a partir del próximo domingo su cuarta victoria en el Dauphiné.



"Creo que los entrenamientos y los kilómetros acumulados son similares a los del año pasado, creo que funcionó bien y pude hacer el Tour y la Vuelta. Después del Tour, si todo va bien, me encantaría hacer la Vuelta", concluyó.