Clasificación general del Giro de Italia: Egan Bernal sube al puesto 13

La décima etapa del Giro de Italia dejó importantes movimientos en la clasificación general luego de una exigente contrarreloj individual entre Viareggio y Massa, con un recorrido de 42 kilómetros en el que la potencia y la velocidad marcaron la diferencia.

El gran vencedor del día fue Filippo Ganna, corredor del equipo INEOS Grenadiers, quien firmó una actuación histórica al detener el cronómetro en 45 minutos y 53 segundos. El italiano se convirtió así en el primer ciclista en completar una contrarreloj de estas características en menos de 46 minutos dentro de la ‘corsa rosa’.

Afonso Eulálio mantiene la maglia rosa

Aunque uno de los focos de la jornada estaba puesto en el duelo por el liderato, Jonas Vingegaard no logró descontar lo suficiente para quedarse con la ‘maglia rosa’. El portugués Afonso Eulálio conservó el primer lugar de la clasificación general con un tiempo acumulado de 39 horas, 40 minutos y 34 segundos.

El corredor del Bahrain Victorious mantiene una ventaja de 27 segundos sobre Vingegaard, mientras que el neerlandés Thymen Arensman continúa tercero en la general a 1 minuto y 57 segundos.



La jornada también consolidó a varios nombres dentro del top 10, en medio de una edición del Giro marcada por las diferencias cortas y la expectativa de lo que pueda ocurrir en la alta montaña durante la segunda mitad de la competencia.

Egan Bernal gana posiciones en la clasificación general

El colombiano Egan Bernal volvió a ser protagonista entre los latinoamericanos. Aunque la contrarreloj no es una de sus especialidades, el campeón del Giro 2021 logró minimizar pérdidas y escalar posiciones en la clasificación general.

Bernal completó el recorrido con un tiempo de 49 minutos y 40 segundos, resultado que le permitió ubicarse en la casilla 23 de la etapa. Gracias a ese rendimiento, el líder del INEOS ascendió hasta el puesto 13 de la general, quedando a 5 minutos y 39 segundos del liderato.

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El ciclista colombiano continúa siendo el mejor representante nacional en la competencia y mantiene vivas sus aspiraciones de acercarse al grupo de favoritos una vez regresen las etapas de montaña, terreno donde históricamente ha mostrado su mejor nivel.

Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 10