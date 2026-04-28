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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Iván Ramiro Sosa, nuevo líder de la Vuelta a Turquía tras ganar la tercera etapa

Iván Ramiro Sosa, nuevo líder de la Vuelta a Turquía tras ganar la tercera etapa

El colombiano consiguió su decimoctava victoria como profesional y la primera desde la Vuelta de Langkawi (Malasia) en 2022, entonces con el equipo Movistar.

Iván Ramiro Sosa
Iván Ramiro Sosa
X: @EqKernPharma
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

El colombiano Iván Ramiro Sosa, del equipo español Kern Pharma, se impuso en solitario este martes en la tercera etapa de la Vuelta a Turquía, entre Marmaris y Kiran, de 132,7 kilómetros, y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.

Sosa ganó la etapa con nueve segundos de ventaja sobre el australiano Sebastian Berwick, del Caja Rural-Seguros RGA, y 15 respecto al francés Nicolas Breuillard, del TotalEnergies.

"Ha sido un esfuerzo muy largo, el equipo trabajó genial y en cuanto he visto un pequeño parón en el grupo he decidido moverme. He sufrido mucho en el último tramo y he podido conseguir el objetivo", señaló en declaraciones difundidas por su equipo.

El colombiano lanzó un ataque en la ascensión final, a 4,8 kilómetros de la meta, y se marchó en solitario para hacerse con el triunfo y con el liderato.

"Para mí supone una satisfacción inmensa esta victoria y, junto a mis compañeros, tendremos más opciones de pelear por el triunfo final", añadió.

Sosa, de 28 años, que encabeza la clasificación general con 13 segundos de margen respecto a Berwick y 21 sobre Breuillard, consiguió su decimoctava victoria como profesional y la primera desde la Vuelta de Langkawi (Malasia) en 2022, entonces con el equipo Movistar.

La cuarta etapa de la Vuelta a Turquía se disputará este miércoles entre Marmaris y Fethiye, con 130,4 kilómetros de recorrido.

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