¿Movistar tiene el reemplazo de Nairo Quintana? Contrataron joven promesa colombiana

El ciclismo colombiano sigue siendo un referente para los equipos World Tour, que buscan nuevos talentos para pulirlos y que así sean una apuesta en las próximas temporadas. El Movistar Team ya triunfó con los mejores años del boyacense Nairo Quintana y ahora apostaron por otro juvenil que puede darles varias alegrías.

A través de sus redes sociales, el equipo español confirmó la vinculación de Diego Pescador, de 19 años, quien firmó un contrato hasta 2027.

¿Quién es el ciclista Diego Pescador?

Este joven ciclista es oriundo de Quindío y se ha destacado como una de las promesas de este deporte para Colombia, militando en el equipo del GW Erco Shimano.

De hecho, Pescador tuvo importantes resultados en carreras internacionales que disputó este año. En Italia fue tercero en el Trofeo Piva, segundo en el Palio del Recioto y en la Semana Coppi e Bartali. Entretanto, en Colombia, en el Tour del Porvenir acabó entre los 10 primeros de la clasificación general.

"Fue 2º en la general de la Vuelta a la Juventud en su país; 7º -tercer mejor sub21- en el prestigioso Tour del Porvenir; y a buen nivel en el Giro Next Gen o la Carrera de la Paz (Copa de Naciones)", añadió el comunicado del equipo español.

Primeras declaraciones de Diego Pescador

Desde el 2025, el joven deportista representará el color azul del Movistar y compartirá espacio en el pelotón con Nairo Quintana, uno de los mejores ciclistas de Colombia, quien tiene en su palmarés un Giro de Italia y Vuelta a España, por lo que será una motivación para crecer y aprender del boyacense.

“Movistar Team siempre ha ayudado mucho a los latinoamericanos, ha abierto las puertas mucho al ciclismo de este lado del mundo. Iniciar este nuevo camino con ellos. La verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo (...) Es un equipo WorldTour; el equipo de mi referente, Nairo Quintana, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño. Estar en el equipo donde hizo sus grandes gestas es algo que uno no puede imaginar”, añadió.