Nairo no conoce el ciclismo colombiano: presidente de Fedeciclismo

El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Jorge Ovidio González, atribuyó a intereses propios las declaraciones de Nairo Quintana en las que arremetió contra el manejo que se le da al organismo de promover este deporte en Colombia.

“Nairo se lanzó con un equipo de personalidades y un político de Boyacá por la Federación Colombiana de Ciclismo. Primero se embarcó en un tema político de dirigencia y se había demorado un poco en reaccionar a la pérdida de las elecciones”, dijo.

El dirigente deportivo negó que la federación no presente balances, tal como lo denunció Quintana, pues, según dijo, “por ley las federaciones y clubes del país deben presentar balances anuales ante Coldeportes”.

“¿De dónde saca que no se presenten balances? Una cosa es que sea un gran ídolo nuestro, un ídolo del ciclismo de ruta y otra es que Nairo conozca el ciclismo colombiano”, expresó.

Agregó que a Quintana sí recibió apoyo de la entidad: “La obligación de la federación con los ciclistas colombianos es, primero, hacer eventos para que puedan conocerse. A Nairo lo conocieron pro la Vuelta a la Juventud, la Vuelta al Porvenir, que las hace la federación”.

Durante un evento en Bogotá, el ciclista de Movistar manifestó que es muy poco el apoyo que en Colombia se le da a los ciclistas.

“No tenemos una buena dirigencia, los deportistas que estamos en Europa triunfamos no por ayuda de ellos, sino por la capacidad humana, son unos dirigentes que no ayudan al deportista, que, por ejemplo, no apoyaron una Vuelta al Tolima, pero que no se quejen las ligas, porque ellos mismos los eligieron”, dijo.