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Nairo Quintana vuelve a ser campeón a sus 36 años: tercer título en la Vuelta a Asturias

El boyacense también aprovechó el momento para agradecer a los aficionados de esta comunidad española, así como a los seguidores de su carrera durante sus 17 años como profesional.

Nairo Quintana
Nairo Quintana
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de abr, 2026

El colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar Team, ganó este domingo su tercera Vuelta a Asturias, tras disputarse la cuarta y última etapa de la 68ª edición, de 152 kilómetros entre Lugones y Oviedo, en la que se impuso el mexicano Edgar Cadenas (Storck).

Quintana, de 36 años y que ha anunciado que se retirará al final de temporada, fraguó la victoria de la ronda asturiana al ganar el pasado viernes la segunda etapa, de 140 kilómetros entre Llanes y Pola de Lena, en la que aventajó en medio minuto a su principal rival, el español Adrià Pericas, del UAE.

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Luego de obtener el título, el boyancense habló sobre sus sensaciones durante esta carrera. Resaltó el trabajo de su equipo, agradeció el apoyo de los asturianos y, por su puesto, envió un mensaje especial a los aficionados que los han acompañado durante las 17 temporadas como ciclista profesional.

"Agradecer de manera inmensa por todo el cariño que nos han dado, por todo el apoyo, por salir a las calles, por siempre animarme. Es una tierra que siempre llevaré en el corazón", dijo el colombiano.

En la fase final de la carrera, en la subida al alto de San Esteban de las Cruces, de segunda categoría, Quintana respondió a los ataques de Pericas, que en un esprint final entró en meta en segunda posición, con el escalador colombiano cuarto en la etapa.

El mexicano Edgar Cadena, que en la jornada de ayer se alzó con la tercera etapa, logró repetir la victoria este domingo, tras una escapada en solitario en la subida al último puerto a 10 kilómetros de la llegada en la calle Uría, de Oviedo.

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