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Tim Merlier vuelve a celebrar: ganó al esprint la octava etapa del Tour

El belga repitió triunfo tras imponerse en Bergerac, mientras Tadej Pogacar conservó sin sobresaltos el maillot amarillo de líder.

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Tim Merlier
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 11 de jul, 2026

El belga Tim Merlier, que ya había levantado los brazos la víspera en Burdeos, volvió a imponerse al esprint este sábado en la octava etapa del Tour de Francia, con final en Bergerac.

A pesar de encontrar cerrado el paso durante varios metros, el corredor del Soudal Quick-Step logró abrirse hueco en la llegada masiva para terminar superando al eritreo Biniam Girmay (NSN) y al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM).

Al término de un nuevo día de altas temperaturas pero sin sustos para los primeros de la general, el esloveno Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.

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