Vingegaard desestima declaraciones de Pogacar: "No soy favorito en el Tour de Francia"

El danés Jonas Vingegaard empieza confiado la defensa del Tour de Francia que conquistó el año pasado, aunque rechaza el cartel de favorito que le coloca su principal rival, el esloveno Tadej Pogacar, y asegura que eso lo determinará la carretera.

"Poco importa quien diga quién es el favorito, lo importante es quien esté en la mejor forma, nos vamos a hacer un buen marcaje. No importa lo que diga el otro, importa como respondas. Yo también podría decir que él es el favorito", afirmó el ciclista del Jumbo a dos días del inicio de la prueba en Bilbao.

El danés sabe que con un rival como Pogacar no hay que confiarse ni un solo momento y por eso afirmó que se esperan ataques desde la primera etapa, como ya sucedió en la pasada edición.

"Me espero que ataque, como el año pasado, tengo que estar listo, hacer todo lo que pueda", indicó.

Vingegaard reconoció que el planteamiento es diferente que la pasada edición, cuando era Pogacar quien defendía el título y él el que tenía que arrebatárselo.

"No solo siento que van a cazarme a mí, yo también soy cazador. Es un planteamiento diferente, pero aunque haber ganado el Tour es algo maravilloso, yo no he cambiado", señaló el corredor danés, que destacó que el de 2023 es un recorrido muy montañoso y que las dos últimas semanas serán decisivas.

El danés aseguró que se ha preparado mejor para afrontar las pequeñas ascensiones, donde en la última edición dejó escapar algunos segundos

Ganador de la pasada Dauphiné, Vingegaard aseguró que se encuentra en el momento ideal para afrontar la defensa del título.

"Me siento listo, en buena forma, donde quería estar. Toca ver si ha sido suficiente. Yo me concentro en mi mismo, en entrenar y estar lo mejor posible, qué hacer para mejorar como corredor. En los últimos dos meses solo he pensado en nutrición y en entrenamiento para llegar en la mejor forma al Tour. Estoy donde quería estar, estoy satisfecho con mi forma física", comentó.

