El danés Jonas Vingegaard sufre una rotura de clavícula y múltiples abrasiones, según informó su equipo tras la caída que sufrió en la decimoquinta etapa, cuando era segundo de la general.

"Debido a la gravedad de la fractura se ha recomendado una intervención quirúrgica, la cual se llevará a cabo en los próximos días", señaló el equipo Visma.

El ciclista danés se cayó a la salida de una rotonda a falta de 23 kilómetros para la meta de la jornada en el Plateau de Solaison, cuando su equipo marcaba el ritmo del pelotón.

El danés, de 29 años, se fue a tierra y arrastró a otros ciclistas. Enseguida se metió en una ambulancia con el brazo derecho en cabestrillo y le hicieron radiografías.



Vingegaard, que llegó al Tour tras haber ganado el Giro de Italia, era segundo de la general a 4.30 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.