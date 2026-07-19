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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Tour de Francia  / Vingegaard sufre una rotura de clavícula

Vingegaard sufre una rotura de clavícula

El ciclista danés se cayó a la salida de una rotonda a falta de 23 kilómetros para la meta de la jornada en el Plateau de Solaison

Jonas Vingegaard en el Giro de Italia
Jonas Vingegaard en el Giro de Italia
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de jul, 2026

El danés Jonas Vingegaard sufre una rotura de clavícula y múltiples abrasiones, según informó su equipo tras la caída que sufrió en la decimoquinta etapa, cuando era segundo de la general.

"Debido a la gravedad de la fractura se ha recomendado una intervención quirúrgica, la cual se llevará a cabo en los próximos días", señaló el equipo Visma.

El ciclista danés se cayó a la salida de una rotonda a falta de 23 kilómetros para la meta de la jornada en el Plateau de Solaison, cuando su equipo marcaba el ritmo del pelotón.

El danés, de 29 años, se fue a tierra y arrastró a otros ciclistas. Enseguida se metió en una ambulancia con el brazo derecho en cabestrillo y le hicieron radiografías.

Vingegaard, que llegó al Tour tras haber ganado el Giro de Italia, era segundo de la general a 4.30 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.

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