"Volveré al Tour de Francia en el 2024 para ganar de nuevo": Jonas Vingegaard

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) mostró su felicidad por estar a punto de proclamarse vencedor del Tour de Francia por segundo año consecutivo y, a falta de asimilar el nuevo éxito, el ciclista del Jumbo Visma ya se plantea como próximo objetivo "volver en 2024 para volver a ganar".

"Estoy muy feliz de ganar el segundo Tour, era el gran objetivo, ganar es maravilloso, doy las gracias al equipo porque ha trabajado de maravilla. Hemos ejecutado el plan muy bien, pero no puedo explicar el plan porque si se entera Tadej Pogacar ya conocería nuestra forma de actuar, y eso no puede ser", dijo ante la multitud de periodistas el virtual ganador del Tour 2023.

La confianza ha sido uno de los factores claves para el segundo título del corredor danés.

"Si, este año he tenido más confianza, tanto en mi como en el equipo. Conocía mis puntos fuertes y sabía cómo aprovecharlos. Supimos a nivel de equipo lo que teníamos que hacer y ha funcionado el plan", señaló.

Publicidad

Con el segundo Tour en su palmarés, Vingegaard no cierra el paso a otros objetivos, pero admite que la carrera francesa es especial, diferente.

"Tengo otros objetivos, claro, pero el Tour es lo más importante, es una carrera especial. Aunque es pronto para decirlo, volveré al Tour para ganar de nuevo", afirmó.

Líder de la general con firmeza desde la contrarreloj, Vingegaard comparó las condiciones que ha vivido este año con las de 2022.

Publicidad

"El año pasado me puse enfermo en primavera y tuve lesiones, sin embargo este año no he tenido contratiempos. Eso marca la diferencia, veo que evoluciono y mejoro año a año", subrayó.

"Ganar el Tour supone un enorme sacrificio"

Un segundo título que viene precedido de sacrificios que hacen del ciclismo un deporte especialmente exigente.

"Todos hacemos muchos sacrificios. Este año voy a estar más de 150 días lejos de mi familia, hago mucho sacrificio para ir a las carreras, entrenamos mucho, hacemos un duro seguimiento nutricional, concentraciones en altura. Todo ese trabajo da confianza", comentó.

Publicidad

El ciclista nórdico también destacó cambios en su comportamiento a la hora de afrontar cuestiones externas a la carrera en sí.

"Hace dos años ya logré resultados, pero antes no era capaz de aguantar la autopresión. Ahora he aprendido a gestionar la presión, he cogido más confianza ante los medios, en el podio y demás compromisos", declaró.

Sobre su competencia con el esloveno Tadej Pogacar, segundo en el podio, aseguró: "Es positivo que haya estos duelos, este año entre Tadej y yo hemos dado espectáculo y estoy contento de ganarle".

Publicidad

Vingegaard, quien piensa comerse un kebab cuando a llegue a casa, no se pronunció para aclarar si el Tour había sido más duro física o mentalmente.

"Necesito mas tiempo para responder a esa pregunta. Dentro de una semana lo veré. El año pasado lo llevé bien, a nivel mental es duro, pero necesito tiempo", concluyó.

Le puede interesar: