Colombia clasificó al hexagonal final del Suramericano Sub-20

En el primera oportunidad, en la minuto 5, el mediocampista "cafetero" Ever Valencia se marcó una rápida internada en diagonal y disparó con la zurda para sumar el primer y único tanto del encuentro.



Con este resultado, Colombia acompaña a Brasil como clasificado por el grupo A. El segundo partido de este jueves, entre Ecuador y Paraguay, decidirá el tercer cupo del grupo y el orden de los clasificados.



Pese a que saltaron al césped con un planteamiento menos ofensivo que los chilenos -últimos de grupo, urgidos de una victoria-, los andinos dominaron el primer tiempo, con un juego más lúcido, si bien no hubo grandes oportunidades.



En el descanso, ambas escuadras reajustaron sus líneas. Los colombianos, con la idea de no arriesgar el resultado, cambiaron al volante Kevin Balanta por Daniel Rojano, un centrocampista más de contención. Por Chile, el mediocampista Yerko Leiva entró por el defensa Raimundo Rebolledo.



Pero poco cambiaron las cosas. En su desesperación por buscar el empate, los chilenos abrieron espacios, que fueron aprovechados por los cafeteros para tocar el balón y crear varias oportunidades.



Sin embargo, en los últimos 20 minutos, "la roja" buscó desesperadamente el gol e incluso llegó a estallar un balón en el travesaño en un disparo de Francisco Sierralta en el 73.



Los tres primeros equipos de los dos grupos de la ronda inicial clasifican al hexagonal final del torneo, que se disputará en el Olímpico



Atahualpa de Quito y que otorgará cuatro cupos para el Mundial Sub-20 de Corea del Sur-2017 (del 20 de mayo al 11 de junio).