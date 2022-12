"Colombia es probablemente el equipo más sucio que he enfrentado": Stones

El defensor de la selección de Inglaterra John Stones aseguró este jueves en conferencia de prensa que Colombia, el equipo al que derrotaron por los penaltis en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 (1-1 y 4-3) es "probablemente el equipo más sucio" al que se ha enfrentado.

"Ha sido un partido muy extraño, probablemente el equipo más sucio con el que me he enfrentado nunca. Cuando nos dieron el penalti, presionando al árbitro, empujando, el cabezazo que se ha visto (de Wilmar Barrios a Jordan Henderson). Escuché cosas que habitualmente no oyes en un partido", relató en la conferencia de prensa de este jueves en Repino, sede de la concentración inglesa.

Publicidad

El defensor del Manchester City aseguró que la selección inglesa mostró "mucho carácter" ya que siguió "su plan" y no dejó que les sacaran del partido.

"Fue una situación difícil y cuando miramos atrás no podemos sino estar orgullosos", añadió.

El central de los 'Tres Leones' volvió a ser preguntado por la conducta de los futbolistas colombianos, sobre lo que dijo que no quería "meterse en líos" pero advirtió que hay vídeos que muestran que el árbitro debería haber expulsado a algún futbolista del equipo 'cafetero'.

"Nunca había viso esto así, cómo se comportaron. Creo que deberían haberse sacado muchas rojas en ese partido por lo que pasó. Si el árbitro ve esas jugadas hubiera sido un partido diferente. Creo que es algo que no habíamos visto antes, fue muy sorprendente", añadió.