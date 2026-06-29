Colombia finalizó cuarta en Panamericano de Atletismo en Medellín: así quedó el medallero

Colombia cerró su participación en el Campeonato Panamericano de Atletismo Mayores 2026 con un destacado cuarto lugar en el medallero general, durante el certamen disputado en Medellín. La delegación nacional también terminó como líder del ranking por puntos, reflejando la regularidad de sus atletas a lo largo de las tres jornadas de competencia.

El torneo reunió a más de 500 deportistas de 32 países del continente en el renovado Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque. La competencia, avalada por World Athletics, fue de categoría A y otorgó puntos para el ranking mundial y la clasificación a los Juegos Panamericanos de 2027.

República Dominicana se quedó con el primer lugar del medallero, seguida por Brasil y Canadá, mientras que Colombia ocupó la cuarta posición. El desempeño del equipo nacional estuvo respaldado por varias actuaciones sobresalientes que le permitieron liderar la clasificación general por puntos del campeonato.

Entre las principales figuras colombianas sobresalió Valentina Barrios, quien conquistó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina con una marca de 60,72 metros. También brilló María Fernanda Murillo al imponerse en el heptatlón con 6.357 puntos y establecer un nuevo récord nacional en los 100 metros con vallas al registrar 12,74 segundos.



Otro de los grandes momentos para Colombia llegó con el equipo femenino de relevo 4x400 metros, que obtuvo la medalla de oro tras detener el cronómetro en 3:29.49. Además del título continental, las atletas rompieron un récord nacional que permanecía vigente desde hacía 15 años.

La subdirectora de Fomento del Inder Medellín, Juliana Vélez, destacó el balance deportivo del evento. "Tenemos varios resultados en todas las disciplinas que tuvimos. Vivimos los 5.000 metros y la prueba reina que son los 100 metros. Tuvimos lanzamiento y saltos, Medellín cumplió y se volvió una vitrina internacional", afirmó.

Las delegaciones y la organización también resaltaron la calidad de la renovada pista del Estadio Alfonso Galvis Duque, remodelada para cumplir con los estándares técnicos de World Athletics. El escenario fue uno de los aspectos mejor valorados por los atletas durante el campeonato.