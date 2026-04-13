Colombia se quedó con el boleto al Mundial de Catar luego de vencer a Paraguay

La Selección Colombia sub-17 logró la hazaña y venció 2-0 a Paraguay en un partido que estuvo marcado por las fuertes lluvias, así como la presión de buscar un triunfo que asegurara la clasificación a la siguiente ronda del Sudamericano.

Colombia no tenía margen de error; una derrota pondría fin a su sueño de mantenerse con vida en el certamen sudamericano. Sin embargo, la escuadra cafetera logró la hazaña y venció a Paraguay. A pesar del clima y las bajas por lesión, el triunfo les aseguró a los dirigidos por Fredy Hurtado Abadía un boleto al Mundial de Catar.

El choque, que arrancó con malas condiciones en el terreno debido a las lluvias y que obligó a un retraso en el inicio del compromiso, llevó a que el duelo fuera un escenario marcado más por lo físico que por lo táctico.

📸 ¡𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟔 🤩🥺



𝐀𝐡, 𝐲 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 𝐧𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐬, 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 😍#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/beVyF4BdFX — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 13, 2026

¿Cómo fue el duelo de la victoria de Colombia?

Desde el arranque, el juego fue trabado. Debido al agua en el campo, el balón no rodaba con normalidad y los jugadores pasaban más tiempo en el piso, lo que llevó a una fuerte disputa en el terreno. Paraguay dio el primer aviso, pero Luigi Ortiz sostuvo a Colombia con la portería en cero, siendo una muralla para los cafeteros.

Ante la dificultad en el juego, la pelota parada fue clave para abrir el marcador. Sobre el minuto 27, Samuel Martínez ejecutó un disparo desde mitad de campo que terminó en la cabeza de Matías Caicedo, quien no dudó en aprovechar la salida del portero rival para poner el 1-0.

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El gol le dio aire al seleccionado nacional, pero a pesar de ello, Paraguay no se rindió y empezó a presionar, acercándose al empate, aunque no consiguió abrir la portería colombiana.

Pese a ello, Colombia selló su triunfo al minuto 81. Un contragolpe letal tomó mal parada a Paraguay y terminó en los pies de Mosquera, quien definió con precisión y firmó el 2-0 definitivo que le dio el boleto a los cafeteros al Mundial de Catar.

Ahora, Colombia no solo deberá prepararse para la Copa Mundo sub-17, sino que debe seguir su camino en el Sudamericano, con una victoria que le aumenta la confianza para seguir peleando por un nuevo título.