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Blu Radio  / Deportes  / Colombia se quedó con el boleto al Mundial de Catar luego de vencer a Paraguay

Colombia se quedó con el boleto al Mundial de Catar luego de vencer a Paraguay

Colombia sub-17 venció 2-0 a Paraguay bajo la lluvia y aseguró su clasificación al Mundial de Catar tras un partido intenso y sin margen de error

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