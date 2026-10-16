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Blu Radio  / Deportes  / Colombia sueña con otro piloto en Fórmula 1: promesa barranquillera de 16 años ficha por Ferrari

Colombia sueña con otro piloto en Fórmula 1: promesa barranquillera de 16 años ficha por Ferrari

Con apenas 16 años, el barranquillero Salim Hanna se unió a la academia de jóvenes talentos de Ferrari y disputará la temporada 2027 de Fórmula 3 con la escudería Campos Racing.

Salim Hanna piloto colombiano fichado por Ferrari.
Salim Hanna piloto colombiano fichado por Ferrari.
Foto: AFP / Ferrari.
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

La escudería española Campos Racing anunció el fichaje del prometedor piloto colombiano Salim Hanna para la próxima temporada 2027 de la FIA Fórmula 3, según anunció el equipo en un comunicado este viernes.

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Hanna, nacido en Barranquilla y de apenas 16 años, declaró que espera poder "luchar en las posiciones delanteras y lograr grandes resultados el próximo año".

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El piloto colombiano, quien también fue anunciado este viernes 16 de octubre como piloto de desarrollo de la Ferrari Driver Academy, "se incorpora a la estructura vigente campeona de pilotos y equipos para disputar la próxima campaña".

“Estoy feliz y agradecido de poder ser parte de este equipo que es una auténtica familia. Desde el día uno me he sentido a gusto y como en casa. Estoy deseando aprender desde el primer momento y mejorar desde el día uno", dijo en declaraciones difundidas a los medios.

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Por su parte, Adrián Campos, jefe del Campos Racing, declaró sobre la llega de Hanna que "es un joven con mucho potencial, que ha demostrado progresión constante desde que comenzó su carrera en monoplazas" y espera que la escudería repita "los resultados conseguidos en las últimas dos temporadas en FIA F3", cuando se proclamaron campeones de equipos en 2025 y 2026, y de pilotos en esta última temporada.

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Salim Hanna comenzó a destacar por su competitividad y velocidad desde que debutó en karting con tan solo siete años. Dio el salto a los monoplazas en 2024, al debutar en la Formula Trophy de los Emiratos Árabes Unidos, logrando un cuarto puesto.

En 2025, consiguió tres victorias y nueve podios en la Fórmula 4, en la que disputó pruebas en el campeonato italiano y británico. Y, la pasada campaña, venció en siete ocasiones, lo que le permitió incorporarse a la Ferrari Driver Academy como uno de los pilotos de futuro, donde accedió al programa de desarrollo de jóvenes talentos de la marca de Maranello.

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