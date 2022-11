Comesaña, agradecido con construcción de estatua en su honor si Junior gana la Liga

Julio Comesaña, técnico del Junior de Barranquilla, se mostró agradecido con la intención de construirle una estatua si el equipo rojiblanco logra la novena estrella este miércoles.

Sin embargo, señaló que le da pena esa propuesta pues hay personas

que han hecho cosas más importantes por la humanidad que no han tenido tanto reconocimiento.

"Yo estoy muy agradecido porque es una demostración de confianza y reconocimiento, pero no voy detrás de nada. Solo me basta con tener el reconocimiento de la gente en la calle, que pueda andar por Barranquilla contento, lo otro me da pena,

hay gente que ha hecho cosas por la humanidad fabulosas y uno se queda corto con los reconocimientos. Mi agradecimiento está en el cariño que me demuestra la gente", dijo Comesaña.

Las declaraciones se dieron luego de que el empresario barranquillero Christian Daes, quien es gestor de uno de los monumentos más icónicos de la ciudad como lo es La Ventana al Mundo, asegurara a través de su cuenta en Twitter que si Comesaña logra el título para el Junior de Barranquilla le construirá una estatua.