¿Cómo se podría coronar campeón el Barcelona en España esta semana?

En su camino hacia el triplete, el FC Barcelona tendrá el miércoles la primera ocasión de festejar el título de Liga, siempre que gane al Alavés y el Atlético de Madrid, segundo, pierda en casa ante el Valencia.

Con cinco fechas para el final, la jornada intersemanal puede decidir ya el título. El Barcelona aventaja al Atlético en 9 puntos, que serían 12 si se dan esos resultados... una diferencia insalvable para los madrileños, que tienen perdido el 'goal-average' con los catalanes en caso de empate a puntos final.

El 26º título de liga para el Barcelona, no obstante, parece una cuestión de tiempo, pero cuanto antes lo festeje, más rápido se podrá concentrar el equipo dirigido por Ernesto Valverde en los otros dos objetivos de la temporada: la Champions (el Barça jugará las semifinales contra el Liverpool el 1 y 7 de mayo) y la final de la Copa del Rey, contra el Valencia el 25 de mayo.

Las cuentas son claras: si el equipo de Valverde gana el martes en su visita al Alavés (19h30 GMT) y el Atlético pierde al día siguiente contra el Valencia (17h30 GMT), el Barça sumará su octavo título liguero en once años. De no ser así, el equipo catalán conquistará el título sin depender de otros si gana en Vitoria y al Levante el sábado.

"Hay que asegurar el campeonato y ganar el título lo antes posible, sin relajarnos. Después ya pensaremos en las semifinales" de Champions, admitió el capitán Lionel Messi.

No obstante, no parece un objetivo sencillo el triunfo en Vitoria ante un Alavés que lucha por los puestos europeos. Y el Levante aún no tiene asegurada la permanencia.

"Sabemos lo que nos jugamos", advirtió Valverde tras el último triunfo ante la Real Sociedad el sábado (2-1). "Somos conscientes que tenemos nueve puntos de ventaja, pero precisamente hay que olvidar eso. Jugamos el martes en Vitoria, contra el Alavés, un equipo que nos va a poner problemas. Estamos al final y todo es decisivo. Los rivales no nos harán ningún regalo".

Valverde criticó además la euforia alrededor del equipo, con la prensa y la afición ya casi celebrando el título: "Los partidos no se despachan, esto no es fácil y hay que terminarlo. La gente da por ganada la Liga, pero en el campo hay un rival y juega bien. Cada partido es complicado".

El Barcelona no depende de sí mismo para ser campeón en Vitoria, ya que deberá al menos esperar al día siguiente a lo que haga el Atlético, que tampoco puede relajarse si quiere conservar el subcampeonato ante la presión del Real Madrid (3º a 4 puntos de los rojiblancos).

"Nosotros jugamos hasta el último suspiro por ganar la Liga y hacer bien nuestro trabajo. Aspiramos a lo más grande", recordó el técnico Diego Simeone tras imponerse el sábado al Eibar (1-0).

El Atlético-Valencia es el plato fuerte de la jornada intersemanal, con dos equipos históricos y un partido en el que el equipo levantino también necesita la victoria para seguir aspirando a jugar la próxima Champions.

El Atlético, que recuperará a su goleador Antoine Griezmann, suspendido contra el Eibar, sólo ha perdido un partido esta temporada en Liga en el Estadio Metropolitano (3-1 contra el Real Madrid).

Para el jueves quedará el derbi madrileño entre Getafe y Real Madrid, en el que los hombres de Zinedine Zidane tratarán de seguir optando al subcampeonato ante un rival que es cuarto y que quiere hacer historia jugando por primera vez la próxima Liga de Campeones.

