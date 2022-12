Con estas duras palabras Éric Cantona se ofreció como DT de Inglaterra

"Prometo no perder nunca contra una pequeña isla helada en la que el portero es un realizador de cine y el asistente del seleccionador, dentista", afirmó Cantona en el vídeo difundido por Eurosport, y en el que aparece serio, con la voz rota, con un bastón en una mano y una camiseta suya del Manchester United en segundo plano.



"Rezaré a los dioses del fútbol para que pongan término a la maldición de los porteros", prosigue, poniendo el foco sobre el arquero Joe Hart, cuyo error costó el segundo gol de Islandia.

Publicidad



"Yo seleccionador de Inglaterra, pediré al gigante Harry Kane que no dispare los golpes francos cruzado o los corners, sino que se coloque en el otro lado para rematar de cabeza", indica el exinternacional galo, aludiendo al delantero del Tottenham, poco acertado durante el torneo tras ser el máximo goleador de la Premier League.



En una última frase llamativa, Cantona, de 50 años, reclama un "referéndum, otro", tras el Brexit. "Votad "#CantoYes si me queréis, #CantoNo si no me queréis, sea cual sea la razón. Mi futuro y el vuestro está en vuestras manos", concluye el exjugador reconvertido a actor.



Justo después de la eliminación de Inglaterra a manos de Islandia, el hasta entonces seleccionador Roy Hodgson dimitió del cargo, sin que hasta el momento se haya nombrado a su sucesor.



Publicidad