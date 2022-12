Con la crisis en Venezuela, ¿está todo listo para el partido vs. Colombia?

Escobar opinó que el Polideportivo de Pueblo Nuevo, escenario donde se desarrollará el encuentro entre Colombia y Venezuela el próximo jueves 31 de agosto a las 4 de la tarde, es el mejor del vecino país y está en “perfectas condiciones, es el mejor”.

Señaló también que San Cristóbal “es una ciudad futbolera, entiendo que se han vendido más o menos 32.000 boletas. Parece que habrá una buena cantidad de aficionados”.

En cuanto al “tema de seguridad con el paso de la frontera, creo que se va a dar la posibilidad para que los colombianos estén aquí para el partido contra Venezuela”, destacó el estratega, quien vivió de primera mano la situación pues este fin de semana se movilizó entre Colombia y Venezuela, tras visitar a su familia.

En cuanto al momento que atraviesa en Venezuela contó que “ha sido una linda oportunidad de vida tan grande y tan organizado como Deportivo Táchira”.

“Las cosas, futbolísticamente, han funcionado bien en algunos momentos. Ahora estamos peleando las primeras cuatro posiciones del torneo clausura y en el acumulado del año estamos de primeros con un puntaje muy bueno, buscando el objetivo final de ser campeón e ir a la Copa Libertadores”, añadió.

‘Sachi’ contó que donde vive, en San Cristóbal, capital del estado Táchira, hasta el momento no ha tenido dificultades, pese a la crisis que atraviesa el país. “El tema de la movilidad no tiene ninguna complicación, en tres o cuatro minutos llegó a la sede, ahí mismo tengo mi oficina para trabajar. He recibido un trato muy especial, viven pendientes de que no tenga ningún inconveniente. Es una vida dedicada al trabajo”.

“Siente uno lo que está viviendo el país, pero la verdad me dedico totalmente al deporte”, finalizó el estratega paisa.

