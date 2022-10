¡Confirmado! Yerry Mina revela con qué equipo sueña jugar

En diálogo con El Camerino habló Yerry Mina sobre su carrera futbolística, su futuro y su momento actual con el Palmeiras de Brasil.



Asimismo, el defensa central habló sobre su nominación como uno de los mejores defensas del fútbol brasileño.



“Salir como el mejor defensor de Brasil es un mérito grande. Cuando llegué acá pensé que iba a ser más difícil pero ver jugar a los equipos me marcó y traté de mostrar mi fútbol y siempre estoy con tranquilidad”, señaló.



Indicó que se encuentra haciendo una gran campaña en Brasil y que se ha adaptado rápidamente.



Respecto a los rumores sobre su transferencia al Barcelona, Mina aseguró que aún no ha hablado sobre el tema con los directivos del Palmeiras pero que sueña estar en ese equipo.



“Para mí sería un orgullo estar en el Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo, pero ahora estoy acá en Palmeiras y no he hablado con los directivos ni con nadie. Quiero seguir aprendiendo de mis compañeros”, reveló.



Aunque confesó que se siente cómodo y feliz de jugar en el fútbol brasileño y que ahora el objetivo es hacer un buen campeonato en Copa Libertadores.



“El Palmeiras se armó muy bien y el objetivo es ganar la Libertadores, si estamos concentrados, vamos a hacer un gran campeonato”, enfatizó.