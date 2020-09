Conmebol oficializa nuevo horario del juego Chile vs Colombia por Eliminatorias

La Conmebol, a través de un comunicado, anunció nuevos horarios para algunos juegos de la segunda fecha de las Eliminatorias, entre ellos el partido entre Chile y Colombia en Santiago.

El partido entre chilenos y colombianos se disputará, como estaba previsto, el martes 13 de octubre, pero ya no será a las 6:00 de la tarde, sino a las 7:30 de la noche, hora colombiana (9:30 hora austral).

El otro partido que sufrió cambios en su programación es el que disputarán Perú y Brasil en Lima. Este juego, uno de los más atractivos de la segunda jornada de la fecha de Eliminatorias, será a las 7:00 de la noche (hora colombiana) y no a las 9:30 de la noche, como inicialmente estaba previsto.

Los demás juegos de la segunda fecha de Eliminatorias (Venezuela vs Paraguay, Ecuador vs Uruguay y Bolivia vs Argentina) no sufrirán cambios en su programación.

¡Fechas y horarios actualizados del primer combo Clasificatorio al Mundial de Catar 2022! 🏆



