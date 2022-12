Contador me dijo que me quería con él y por eso vine a la Vuelta: Jarlinson Pantano

Jarlinson Pantano, ciclista colombiano del equipo Trek, habló con el diario El Espectador sobre lo que será su participación al lado de Alberto Contador en la Vuelta a España, que comienza este sábado con una crono por equipos.



El pedalista colombiano mostró su admiración por el ciclista español y reveló que fue el mismo Contador quien lo pidió para que fuera parte de su estrategia en la ronda ibérica.



“El Giro y el Tour son fantásticos, pero lo que uno siente en la Vuelta no lo vive en otras competencias. Me dijo que me quería con él y eso me motivó a venir”, señaló.



Asimismo, mencionó que los 21 días que dura la Vuelta “serán inolvidables” de la mano de “uno de los grandes del ciclismo mundial”.



“Contador está motivado. Quiere tener una gran actuación frente a su gente, dar espectáculo, que lo recuerden por lo que siempre ha sido: un ciclista de impulsos y ataques memorables. Y eso nos motiva a los demás de paso. Queremos ayudarle para que cierre su carrera de una gran forma. Serán 21 días inolvidables, sin importar lo que pase en la carretera”, dijo Pantano al diario colombiano.



Cabe mencionar que, de acuerdo a El Espectador , en la edición 72 de la Vuelta a España los 198 corredores, de 22 escuadras, deberán recorrer 3.156 kilómetros, 19 menos que la distancia que hay entre Bogotá y Ciudad de México.



Esta es parte de la entrevista que Pantano concedió al diario:



¿Quiénes serán los hombres claves del Trek en esa crono por equipos?



Koen de Kort rueda muy bien en llano y te pone un ritmo muy alto. Y Markel Irizar, que es muy fuerte en este tipo de pruebas. Para mí, ellos dos van a ser fundamentales a lo largo de los 13,7 kilómetros. Tampoco nos podemos olvidar de John Degenkolb, que es una máquina.



¿Ni de usted, que es el campeón nacional de la modalidad?



Yo voy con toda, pero mi fuerte sigue siendo la montaña. Para eso me trajeron.



Le puede interesar: Equipo de Alberto Contador asegura que él se despedirá como campeón.



¿Cómo está físicamente luego del Tour de Francia?



Tuve la oportunidad de regresar unos días al país y eso recarga... y mucho. Físicamente habrá que esperar a que empiece todo, a que lleguen los ataques para poder saber realmente en qué condiciones me encuentro. Lo que sí te puedo decir es que estoy perfecto de la cabeza y eso, a veces, pesa más.



Lea aquí la entrevista completa.



