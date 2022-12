Contundente respuesta de Zidane a James tras declaraciones por su salida del Madrid

Tras las declaraciones de James Rodríguez este martes en el programa español ‘El Chiringuito’, Zinedine Zidane respondió que nunca ha tenido problemas con el colombiano.

“Él tomó esa decisión. Le están saliendo bien las cosas y me alegro por él. Solo voy a hablar de mis jugadores. Nunca he tenido un problema con él, son decisiones, está jugando y me alegro por él”, señaló.



Cabe resaltar que el periodista de ‘El Chiringuito’ Fréderic Hermel, tras ver las declaraciones de Rodríguez, aseguró que “James fue una decepción para Zidane”.

El Real Madrid enfrentará al Deportivo de la Coruña este domingo por la fecha 20 de La Liga, en donde espera sumar tres puntos para seguir teniendo cupo directo para Champions.