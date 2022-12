¿Cuál fue el peor error de Alemania en Rusia 2018? Análisis de Jens Lehmann

Jugó en el Schalke, Milan, Dortmund, Arsenal y Stuttgart, donde cosechó varios títulos y recibió miles de aplausos. Sin duda, el históricoes uno de los mejores arqueros alemanes de los últimos tiempos

, por eso es una voz de autoridad para analizar el presente y futuro inmediato del balompié bávaro.

En entrevista con El Camerino, a propósito de su paso por Colombia esta semana, Lehmann dijo que el fútbol alemán ha “tenido decepciones recientemente en los campeonatos europeos, pero por otro lado tenemos un fútbol muy competitivo en la Bundesliga. Por lo general, tenemos dos o tres equipos en las fases de eliminación directa en la Champions, así que les competimos a los clubes de la Premier y la liga española, pero tenemos que mejorar en las últimas instancias”.

El exarquero opinó también que el mal papel de Alemania en el Mundial Rusia 2018 se dio porque “todo el mundo creyó que iban a superar fácilmente la fase de grupos, y el error fue que el técnico y los jugadores pensaron lo mismo”.

“Lo más duro fue la falta de gol y la falta de delanteros aptos para competir al más alto nivel, así que debemos mejorar en ese aspecto. Pero en este momento eso no es fácil porque hoy las generaciones jóvenes están muy distraídas con la tecnología y el fútbol callejero en el que crecí ya no se ve tanto. No sé cómo sea aquí en Colombia, pero está claro que Sudamérica tiene muchos de los mejores delanteros del mundo”, añade el alemán.

Por otro lado, habló de las fortalezas de la Bundesliga, explicando que “la parte física los hace muy fuertes”.

“También tenemos equipos tradicionales y grandes estadios para 70.000 y 80.000 personas que siempre están llenos y eso hace que la presión sea muy alta para los jugadores y es un gran desafío a nivel psicológico”, agregó, aunque al hacer una comparación con otras ligas dijo que en su país deberían “mejorar en la intensidad del juego, pero estamos dentro de las tres mejores del mundo y por eso es atractiva incluso para los futbolistas colombianos como James”.

Respecto al papel estelar que ha tenido el colombiano James Rodríguez en el Bayern Múnich, explicó que el volante encajó bien en el equipo porque “tiene una técnica impresionante, anota goles, entiende el juego. No es el más rápido, pero como un mediocampista sabe que lo más rápido debe ser el balón y él tiene eso muy claro, y lo sabe ejecutar bien”.

En cuanto a Ospina y su corto paso por el Arsenal, donde él mismo también militó durante varios años, explicó que “es un gran arquero, valiente, muy rápido con los pies. Es una lástima que no haya tenido más partidos, pero también estaba Petr Cech que es un gran arquero y por eso decidió irse al Napoli de Italia”.

“La liga inglesa es muy física; yo lo viví, allá los delanteros son agresivos y los árbitros no suelen pitar muchas faltas. La liga italiana es un poco más fácil y también lo digo por experiencia propia y además es menos física en ese sentido”, dijo Lehmann, añadiendo que “en Inglaterra es una ventaja tener cierta estatura porque tiran muchos centros altos y los jugadores van mucho por esos balones, así que de cierta manera sí es más fácil cuando eres alto en la Premier”.