Cuando la risa se vuelve ofensa deja de tener chiste: esquiador Adrián Solano

Adrián Solano, el esquiador venezolano que protagonizó un video en el cual dejaba ver su falta de preparación a la hora de esquiar, lamentó las ofensas que recibió en redes sociales tras la publicación del video.

Publicidad

“Recibí un buen trato por parte de mi familia y mis amigos más cercanos, pero otros se dedicaron a ofender”, dijo.

Cabe mencionar que Solano fue el último entre 156 esquiadores, a 10 minutos del líder en 'sprint'.

Publicidad

“Yo no conocía la nieve ni había practicado sobre ella”, agregó el deportista, quien además lamentó no tener la experiencia necesaria para participar en un Mundial.

Publicidad

Por su desempeño en el Mundial, Solano fue catalogado por los medios venezolanos como "el peor esquiador de todos los tiempos", algo que parece no importarle, pues señaló que seguirá entrenando.

"Yo también me río de mis caídas, pero cuando la risa se vuelve ofensa e insulto deja de tener chiste", puntualizó.

Publicidad

Solano debutó el jueves en competencias internacionales y la difusión de un vídeo en el que se aprecia su desempeño a trompicones desató la mofa y la ira de sus compatriotas.

Publicidad

"Lo de Adrián Solano no es admirable, no es loable, no es digno así haya dado lo mejor de sí. El deporte merece respeto el país también", escribió un usuario de Twitter.