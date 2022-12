‘Cuca’ Aceros cuenta la historia detrás del gol olímpico del fallecido Marcos Coll

‘Cuca’ Aceros compartió plantel con Marcos Coll tanto en el Atlético Bucaramanga como en la Selección Colombia, con quien disputó el Mundial de Chile 1962.

Publicidad

“Era un tipo que le pegaba muy bien a la pelota, un volante 8 que trabajaba muy bien hacia atrás y hacia adelante (…). Él siempre fue un aliado mío en el juego”, dijo.

Aceros describió cómo fue el gol olímpico de Coll en 1962, el único que se ha marcado en la historia de todos los mundiales.

Publicidad

“Yo iba a patear el tiro de esquina porque yo los tiraba desde el sector izquierdo con la derecha, entonces él (Coll) me pidió lanzarlo y yo le dije que sí. Tomó la pelota y yo me puse cerca de Lev Yashin esperando el cobro y que la pelota me llegara (…). La pelota vino como rara y el jugador rival que estaba en el palo hizo como un gesto para que Yashin la cogiera, pero el arquero a su vez pensó que el defensor la iba a parar, entonces nadie la tocó y vino el gol olímpico”, relató.

Publicidad

Marcos Coll, conocido como ‘El Olímpico’, murió este martes en la Clínica Bonadona Prevenir de Barranquilla.



Publicidad