Cumplí un sueño llegando a Barcelona, pero he tenido momentos muy difíciles: Mina

En medio de un evento de Fiat y Jeep en el norte de Bogotá, Yerry Mina aseguró que se siente tranquilo y feliz en el Barcelona, pero que si le toca partir, tratará de dar lo mejor que tiene en un nuevo club.

Publicidad

“Estoy tranquilo, siempre con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, como lo he dicho. Estoy tranquilo y que sea Dios quien obre en mi vida y me lleve al lugar que él quiera”, aseguró.

“Siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible para mí y para mi equipo. Espero que donde me toque, sea en Barcelona o en otro equipo, pueda hacerlo de la mejor manera. Por el momento estoy feliz en el Barcelona”, añadió el central colombiano.

Publicidad

Vea además: Nuevo fichaje del Barcelona pone a Yerry Mina con ‘pie y medio’ fuera del club

Publicidad

“Quiero tomar la mejor decisión, pero estar tranquilo es lo más importante. Quiero lo mejor para mi vida. Cumplí un sueño llegando al Barcelona, pero este año he tenido momentos muy difíciles. Cuadrado siempre me ha dado consejos, sentí por momentos que todo se me venía abajo. No es fácil ver los partidos y a los compañeros por televisión. Cuando llegué a la Selección y no fui titular”, dijo el defensor del Barcelona.

Agregó, además, que después del Barcelona no sabe, pero que quiere un equipo donde tenga minutos y esté tranquilo.

Publicidad

De otro lado, confesó que a su madre siempre le gustó el Chelsea porque jugaba de azul, pero que él se enamoró del cuadro ‘culé’ desde que estuvo Ronaldinho.

Publicidad

Publicidad