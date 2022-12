De mi boca nunca salieron groserías: Rafael Carrascal sobre expulsión ante el Cali

Rafael Carrascal, mediocampista del América de Cali, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre la sanción de tres fechas que tiene tras ser expulsado en el clásico del Valle del Cauca ante el Deportivo Cali.

“Las palabras fueron que no se acomodara, por eso me expulsó, luego me le acerqué y le dije que había dañado el clásico por la expulsión porque se cayó el partido (…). De mi boca nunca salieron palabras groseras”, dijo.

Asimismo, Carrascal aseguró que las acciones tomadas por el árbitro marcaron el resultado del partido porque el América, antes de la doble expulsión, “estaba muy bien parado y tenía más opciones de ganar el partido”.

“Luego de eso nuestros rivales tomaron aire y se llevaron el triunfo (…). Duele no estar ante el Medellín, pero esto es fútbol y toca aceptar las cosas”, mencionó.

Además, mencionó que los abogados de la institución apelarán la sanción de tres jornadas, fechas en las que se perdería los encuentros ante Medellín, Santa Fe y Cali.

