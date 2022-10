Dinero que ofrecen por Hazard “es demasiado poco”, estima entrenador del Chelsea

El entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, estimó que 100 millones de libras (117 millones de euros), la suma evocada por la prensa que estaría dispuesto a pagar el Real Madrid por Eden Hazard, es "demasiado poco". Así lo aseguró este lunes tras la victoria de su equipo contra el West Ham en Premier League, admitiendo que "no será fácil" conservar a su delantero.



"Es (cien millones de libras) demasiado poco en este mercado. Estoy seguro que el club no quiere venderlo, pero debemos todos, pienso, respetar su decisión", declaró Sarri, tras una victoria (2-0), que empuja al Chelsea a la tercera plaza de la Premier League.



"Entra en su último año de contrato, y si desea vivir una nueva experiencia, debemos respetar su decisión. Vamos a hacer todo lo que podamos para convencerlo (de quedarse), pero no será fácil", dijo.



El técnico señaló, además, que "es imposible en este momento encontrar otro Hazard, con un nivel tan elevado", respecto al atacante belga, que festejó recientemente sus 28 años con su partido internacional número cien.



El interesado, que marcó un doblete contra West Ham, se contentó con declarar que estaba concentrado hasta el final de la temporada en los dos objetivos deportivos del club.



"Quiero terminar entre los cuatro primeros (para clasificarse para la Liga de Campeones) y hacerlo lo mejor posible en la Europa League", donde Chelsea se enfrenta el jueves al Slavia de Praga en el duelo de ida de cuartos de final, declaró.



Hazard rechazó, por el momento, ampliar su contrato con Chelsea, que acaba en junio de 2020, y no escondió sus ganas unirse un día al Real Madrid.



Pero pese al riesgo de se marche con la carta de libertad dentro de un año, los ‘Blues’ podría querer conservarlo, ya que fueron sancionados con una prohibición de fichajes hasta finales de enero de 2020.



