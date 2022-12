Directivos me llamaban a amenazarme por dinero: Teo sobre su salida de River

El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez que ahora juega para Rosario Central en Argentina, entregó una entrevista a la cadena TyC Sports en la que explicó las circunstancias que motivaron su salida de River Plate.

Publicidad

Teófilo dijo que nunca lo llamaron del club de la ‘banda cruzada’ y que en ocasiones algunos directivos lo amenazaron por dinero.

“Irme del club fue difícil. No fue solo decisión mía. Estaban los dueños de mi pase, directivos que me llamaban amenazando por el dinero y muchas cosas. Ya está, ya pasó. Mi idea era terminar bien pero había algo extra que yo no podía solucionar”, dijo el delantero de Rosario Central.

Publicidad

El goleador aseguró que en el mundo del fútbol “se mueven muchas cosas” y que prefirió tomar estas decisiones para que “nadie saliera mal”.

Publicidad

“La gente no sabe pero hay que decirlo por todo lo que dijeron de mí. Fue algo difícil para mi familia y mi carrera. Había muchas personas metidas en lo de mi pase. No quería estar involucrado en problemas sino salir bien. No fue fácil para mi irme a llorar a mi casa con mi familia por todo lo que pasó fue triste para mí por todo lo que le di al club pero el fútbol es así”, señaló el delantero de la Selección Olímpica.