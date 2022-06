Draft 2022 de la NBA: Magic sorprende al escoger a Paolo Banchero como número uno

En una decisión inesperada, los Orlando Magic seleccionaron el jueves al ala-pívot Paolo Banchero (Universidad de Duke) con el número uno del Draft 2022 de la NBA, por delante de los grandes favoritos, Chet Holmgren (Gonzaga) y Jabari Smith (Auburn), reclutados a continuación por Thunder y Rockets.

Los Magic, que no gozaban del número uno desde que eligieron a Dwight Howard en 2004, se decantaron por el probado talento ofensivo de Banchero, nacido en Seattle (Washington) pero que, por sus orígenes familiares, también posee la nacionalidad italiana.

Publicidad

El propio Banchero, un potente y versátil ala-pívot de 2,08m, lució conmocionado cuando el comisionado de la NBA , Adam Silver, pronunció su nombre en el arranque de la ceremonia en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York).

"No sé qué decir. No puedo creer lo que acaba de pasar, nunca hubiera pensado que pasaría esto", reconoció un emocionado Banchero, que escogió para la ocasión un vistoso traje púrpura.

Durante el día "tuve la sensación, por la información que me dieron, de que (la elección) estaba en el aire", explicó después. "Orlando no estaba realmente seguro todavía, y debía estar listo para lo que fuera".

"Pero no supe que me iban a elegir hasta unos 20 segundos antes de que el comisionado subiera al escenario. Ni siquiera tuve tiempo de pensar en ello, simplemente ocurrió", aseguró.

Publicidad

Hasta pocos minutos antes de la ceremonia, la inmensa mayoría de los expertos coincidía en que Orlando optaría por Jabari Smith, un explosivo ala-pívot de 2,11m con un gran tiro exterior, o por Chet Holmgren, un pívot de 2,13m intimidador y de buena mano.

Banchero, quien promedió 17,2 puntos, 7,8 rebotes y 3,2 asistencias en su única campaña en Duke, debe ser la punta de lanza de la renovación de los Magic, que terminaron en penúltima posición de la Conferencia Este la pasada temporada con 21 victorias y 51 derrotas.

Publicidad

Los Magic solo han clasificado dos veces a los playoffs en la última década y en 2021 se resignaron a vender a sus figuras (Vucevic, Fournier, Gordon) y abocarse a un largo e incierto proceso de reconstrucción.

Holmgren a Thunder y Smith a Rockets

En la segunda selección, Chet Holmgren fue reclutado por los Oklahoma City Thunder, una franquicia en permanente reconstrucción.

A sus 20 años, Holmgren debe ser la gran referencia en el juego interior de Oklahoma, que en el perímetro cuenta con dos de los bases con más futuro de la liga, Shai Gilgeous-Alexander y el australiano Josh Giddey.

Publicidad

"Es una gran situación, una gran dinámica, jugar con tipos como Josh y Shai", dijo Holmgren.

La mayoría de analistas coincide en que Holmgren (14,1 puntos y 9,9 rebotes de media) es una apuesta más arriesgada que Banchero o Smith pero también que ofrece el mayor potencial de este Draft.

Publicidad

No hay muchos precedentes de un jugador de 2,13m con su lanzamiento (1,3 triples por partido), manejo de pelota e intimidación defensiva (3,7 tapones).

Los Thunder entregaron también tres primeras rondas del Draft de 2023 para asegurarse la llegada del ala-pívot francés Ousmane Dieng (New Zealand Breakers), elegido por los New York Knicks en el undécimo lugar, informó el medio digital The Athletic.

En la tercera plaza los Houston Rockets se hicieron con Jabari Smith, quien era considerado como gran favorito al número uno con promedios de 16,9 puntos, 7,4 rebotes y 2 asistencias.

"Dios no comete errores, así que estoy feliz de estar donde me quieren", dijo Smith sobre los pronósticos que le situaban en primer lugar.

Publicidad

"Estoy feliz de llegar a Houston y darles lo que eligieron", afirmó el jugador, cuyo padre, Jabari Smith, militó cuatro temporadas en la NBA.

Para encontrar un Draft con las tres primeras elecciones copadas por hombres altos hay que remontarse a 2001, cuando el número uno fue Kwame Brown, primo precisamente de Jabari Smith.

Publicidad

Noche de traspasos

Los Sacramento Kings, desesperados por volver a playoffs tras 16 años de ausencia, analizaron hasta el último momento ofertas de otros equipos sobre su cuarta elección pero finalmente la ejercieron para elegir al ala-pívot Keegan Murray (Iowa).

En el quinto lugar los Detroit Pistons seleccionaron al atlético base Jaden Ivey (Purdue), quien formará dúo en el perímetro con Cade Cunningham, el número uno del Draft de 2021.

En otro de los traspasos de la noche, los Pistons se hicieron con el pívot Jalen Duren (Memphis), elegido en el decimotercer lugar por los Charlotte Hornets, en una operación a tres bandas en la que recibieron al veterano base Kemba Walker, de los Knicks, según medios estadounidenses.

Publicidad

Los primeros jugadores no estadounidenses en ser elegidos fueron los canadienses Bennedict Mathurin, seleccionado en el sexto lugar por los Indiana Pacers, y Shaedon Sharpe, en el séptimo por los Portland Trail Blazers.

Draft 2022 de la NBA:

Foto: NBA

Publicidad

Foto: NBA

Escuche el podcast de Cómo como aquí: