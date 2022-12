DT del DIM denunció raro "olor a químico" en camerino del estadio de Bucaramanga

Luego del partido por cuartos de final entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, el técnico del equipo antioqueño hizo una fuerte declaración durante la rueda de prensa sobre supuestos “químicos” en el camerino del estadio Alfonso López.

El encuentro terminó con derrota para el conjunto ‘poderoso’, sin embargo, gracias a la goleada en el partido de ida en el Atanasio Girardot por 3-0, el DIM alcanzó la clasificación en la semifinal de la Liga Águila. Enfrentará al Tolima por un cupo en la gran final de la Primera División.

En la rueda de prensa posterior al juego, el técnico del Medellín, Octavio Zambrano, denunció públicamente "un olor a químico muy fuerte" en el camerino del Alfonso López, algo que criticó porque “así no se juega fútbol”.

“Hoy no fue una buena noche. Tuvimos un par de situaciones también que no fueron las mejores desde el punto logístico. Entramos a un camerino que tenía un olor a un químico muy raro y son cosas que hay que mencionarlas porque no está bien. Recogimos las cosas que estaban ahí porque el olor se permeaba por todo el camerino y eso no es una manera de jugar este tipo de partidos. Así no se juega fútbol", dijo Zambrano en rueda de prensa.

Luego de la denuncia, el entrenador habló sobre el rendimiento deportivo del equipo, algo que calificó de no ser “buen fútbol”, además de ser autocrítico con el bajo nivel que mostraron los jugadores frente al Bucaramanga, equipo que luchó hasta el último minuto para obtener un cupo en la semifinal.

Medellín enfrentará al Deportes Tolima por la semifinal de la Liga Águila. La fecha y hora del primer partido de la llave están por confirmar desde Dimayor.

La máxima instancia del fútbol profesional colombiano, Dimayor, se pronunció sobre las graves denuncias del estratega del DIM; aseguró que solicitaron un informe a la administración del estadio Alfonso López para aclaarra la situación.

Con relación a la situación que se presentó en el camerino del estadio Alfonso López que ocupó @DIM_Oficial por los cuartos de final - vuelta, en donde se encontró un material ajeno en el recinto, se solicitó un informe a la administración del estadio para aclarar lo ocurrido. — DIMAYOR (@Dimayor) November 18, 2018