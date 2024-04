Petro pide a MinMinas cambiar regulación para hacer realidad su propuesta de comunidades energéticas

El Gobierno ve como una solución a las altas tarifas de energía en regiones como el Caribe la creación de comunidades energéticas. Se trata de instalar paneles solares en los techos de las viviendas para así generar energía limpia y barata, pues se consume menos energía de la red. Desde Zipaquirá, el mandatario hizo una petición al Ministerio de Minas.

“Le he pedido a mi Gobierno que no se debe exigir ningún permiso para poner granjas, techos o paneles solares en donde se generen 10 megavatios de energía kilovatio hora. No hay necesidad de entorpecer que la gente se pueda dar su propia solución de energía eléctrica barata”, dijo el mandatario.

El mandatario pidió a las juntas de acción comunal ayudar al Gobierno a organizar las comunidades energéticas en veredas y barrios. Recordemos que el Gobierno ha puesto sobre la mesa tres soluciones para lograr abaratar los precios de la energía en el país, cambiar la fórmula tarifaria de la Creg, intensificar el plan de comunidades energéticas en el Caribe y cambiar aspectos de la ley. Por ahora, hay un borrador de decreto en consulta que plantea parámetros para escoger a qué barrios el Gobierno va a ayudar con los recursos para crear dichas comunidades energéticas.

Lo que pide el presidente es que cambien la regulación en materia de energía para que no se pida un requisito adicional porque hoy en día para instalar uno de estos trámites hay que hacer varios trámites; sin embargo, aunque es una petición que viene desde hace un largo tiempo, la Creg, tiene el foco en atender las emergencias causadas por el Fenómeno de El niño, por lo que esto tendrá que esperar.