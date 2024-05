“Me iba a consignar algo mejor hágale rapidito": Clan del Golfo a comerciante de Santander

Son atemorizantes las llamadas extorsivas que viene realizando el Clan del Golfocontra el sector productivo de Santandery la zona delMagdalena Medio. Blu Radio conoció una llamada de celular interceptada por el Gaula de la Policía donde se escucha como un hombre amenaza y lanza insultos a una comerciante que le dice que no tiene como pagar lo que le está exigiendo.

“Usted me dijo que me iba a consignar algo, entonces hágale rapidito porque me está mamando gallo", fue la fuerte advertencia del Clan de Golfo a la mujer que al otro lado del teléfono siente miedo e impotencia.

“Yo no tengo el dinero que me exige, no lo he podido recoger”, le dice la víctima de la extorsión al integrante del Clan del Golfo que realizó la llamada desde el municipio de San Pablo, sur de Bolívar

En un operativo fueron capturados en las últimas horas siete hombres y una mujer como integrantes del Clan del Golfo y responsables de realizar las llamadas extorsivas a comerciantes, campesinos, ganaderos y empresarios del sector petrolero en Barrancabermeja y otros municipios del Magdalena Medio.

“Los capturados se dedicaban principalmente a la extorsión de empresarios, palmicultores y transportadores de diferentes municipios, principalmente en Barrancabermeja. Con estas capturas se logra una importante afectación a esta estructura que venía extorsionando en la región”, escribió en su cuenta de X el gobernador Juvenal Díaz Mateus.

Blu Radio conoció que cinco capturas se realizaron en Barrancabermeja y tres en el sur de Bolívar. Entre los detenidos se encuentra una mujer.

“Estas personas eran las encargadas del Clan del Golfo de amenazar y extorsionar a empresarios y comerciantes en la zona del Magdalena Medio. A los dueños de estaciones de gasolina en Barrancabermeja y otros municipios les estaban cobrando $200 pesos por galón de combustible vendido. Por eso hace una semana se presentó un tiroteo en la Estación de Servicio Yuma, cuando dos hombres armados hicieron presencia en el lugar y los vigilantes actuaron para proteger el sitio”, le informó una fuente a Blu radio.