Cuestionan que exesposa de Sneyder Pinilla llegue como gerente del Hospital del Magdalena Medio

Diferentes sectores de Santander cuestionan el nombramiento de Ana María Martínez ex esposa de Sneyder Pinilla, como nueva gerente del Hospital del Magdalena medio, sin embargo, el propio gobernador de Santander argumentó que no tienen ninguna sanción penal, ni disciplinaria.

El nombramiento de Ana María Martínez como nueva gerente del Hospital del Magdalena Medio generó de inmediato el rechazó de sectores de oposición política en la región como el partido verde que, desde el exdiputado Ferley Sierra cuestionó el buen manejo que puedan tener los recursos económicos de la institución de salud, por su parte la nueva gerente se defendió a través de redes sociales.

“Mi nombre es Ana María Martínez Galvis soy administradora financiera especialista en gerencia financiera y gerencia de proyectos, actualmente soy la gerente del Hospital Regional de Magdalena Medio de Barrancabermeja, yo quiero alzar la voz como mujer, como madre y como profesional que soy ante los múltiples señalamientos y juzgamientos que se me vienen haciendo en redes sociales y quiero decirles a las mujeres se les debe catalogar por su profesionalismo, por su idoneidad y si estoy en ese hospital no es por cuotas políticas ni por nadie”, dijo Martínez.

Las criticas que han llegado desde diferentes sectores quedaron evidenciadas en redes sociales donde Ferley Sierra, exdiputado de Santander, dijo: “A la esposa de Sneyder Pinilla la nombró el gobernador Juvenal Díaz Mateus, como gerente del hospital de Barrancabermeja; Manejará cientos de miles de millones de pesos. Recuerden que el clan Díaz Mateus es Conservador. Todo está conectado, próximamente les contaré más”.

“Estoy en este cargo por mi capacidad, porque hemos venido trabajando de la mano, en equipo, para sacar un hospital que dejaron inviable de las administraciones pasadas, por eso hoy quiero invitar a que a las mujeres se les mida por la capacidad, su inteligencia, no por haber sido ex, por ser la hermana, prima, sobrina o porque tiene un actual pareja, a las mujeres nos deben medir por los conocimientos y por el empuje que tenemos, soy madre cabeza de hogar, soy madre soltera de un niño de 15 años que también merece respeto ante todos estos señalamientos”, agregó Martínez.

Por su parte el gobernador de Santander Juvenal Díaz rechazó los señalamientos contra Martínez por ser exesposa del investigado Sneyder Pinilla, acusaciones que calificó como misóginas.

“Les pido que paren ya el manoteo, me siento ultrajada y humillada porque me minimizan mi profesionalismo, minimizan mi trabajo y el esfuerzo que he hecho para que el Hospital Regional de Magdalena medio pueda salir de su déficit fiscal”, finalizó Martínez.