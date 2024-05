Delegación de paz celebra exclusión de Cuba de países que no cooperan en lucha antiterrorista

Desde los Estados Unidos anunciaron el retiro del país centroamericano de esta lista el pasado miércoles por los trabajos que ha realizado con Colombia para buscar la paz del país.

"Significa una mínima compensación frente a una injusta medida que fue el costo que tuvieron que pagar el gobierno y el pueblo cubano por honrar su palabra como país garante en los diálogos con el ELN", señaló la delegación

También insistieron en reconocer el aporte y el compromiso de Cuba con la paz de Colombia, compromiso que se evidencia en el acompañamiento que se está brindando por parte del país centroamericano al actual proceso de paz y a la mesa de diálogos con la guerrilla del ELN.

Retiran a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo

El miércoles 15 de mayo, Estados Unidos anunció que retiraría a Cuba de esta lista de los países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. Aquí se evidencia un cambio por parte del país centroamericano, señalando que el departamento no certificó a Cuba como país que no coopera plenamente en el año 2023.

Luis Alberto mencionó que Estados Unidos y Cuba reanudaron una cooperación política el año pasado, cooperación que incluye la lucha contra el terrorismo, siendo una de las razones por las que el país norteamericano tomó la decisión de retirar a Cuba de dicha lista.

Esa decisión por parte de los Estados Unidos fue aplaudida por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien a través de su cuenta en X señaló: "Acaba de admitir lo que es conocido por todos: Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo".