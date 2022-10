Egan Bernal dio negativo en prueba de coronavirus tras regresar de Europa

El ciclista Egan Bernal, quien ganó se convirtió en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, confirmó que, tras llegar de Europa, uno de los continentes más afectados por el coronavirus, dio negativo a la prueba del COVID-19.

Asimismo, por medio de sus redes sociales, invitó a los colombianos a acatar las medidas de los gobiernos municipales y del nacional, para así combatir la propagación del COVID-19.

Hace ya unos días llegue de Europa, y me aislé en mi casa como dicen las autoridades, después de unos días contacté a @MinSaludCol ya que venía de una zona de alto riesgo de contagio. Ayer vinieron a mi casa a hacerme el control y el resultado es NEGATIVO al Covid 19. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 20, 2020

“No salgan a las calles si no es necesario, no todos tienen los mismos beneficios que otros, pero en lo posible estar en casa”, escribió.

Finalmente, agradeció a los integrantes del Ministerio de Salud y a las personas que ayudan a controlar la pandemia por su “valiente” labor.

Y a @MinSaludCol y a todas las personas que en este momento están trabajando sia y noche para controlar esta situación quiero agradecerles enormemente de parte de todo Colombia, esto es más valiente que ganar un Tour De Francia y ustedes en este momento son héroes nacionales 🙏🏽 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 20, 2020

